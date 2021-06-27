Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах своих позиций

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле позиций азербайджанской армии, заявив об обстреле своих позиций, сообщает Интерфакс-Украина.

"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что армянские ВС в течение нескольких часов обстреливали азербайджанские позиции на приграничном участке в Гегаркуникской области. ВС Армении не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций" , - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в указанный в сообщении Минобороны Азербайджана период "азербайджанская сторона вела беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе.