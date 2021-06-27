Певица МакSим в критическом состоянии

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) сейчас находиться в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии. На данный момент у артистки поражено более 80% легких, сообщает Обозреватель.

Так, по словам источников, близких к певице, ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который используют только в критических случаях.

"На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее", – сообщил источник изданию kp.﻿ru .

На данный момент у артистки поражено более 80% легких. Источник: Instagram МакSим

А вот официальный представитель певицы МакSим заявил, что не стоит верить информации, размещенной в СМИ по поводу того, что звезду перевели на ЭКМО. Однако отметил, что артистка действительно находится в крайне тяжелом состоянии.

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких – каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом" , – заявил представитель певицы.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

, однако результат был отрицательным. Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом). Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

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