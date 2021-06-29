7 оригинальных способов нарезки арбуза, которые удивят ваших гостей

7 оригинальных способов нарезки арбуза, которые удивят ваших гостей

Пожалуй, не найдется вкуснее летнего лакомства, чем арбуз. Сочный плод лучше пробовать в августе, когда он достигает пика созревания, сообщает 24 Канал.

Так как сезон арбузов уже близко, есть разные идеи и интересные способы нарезки арбуза, которые вы сможете легко повторить дома.

Классический способ

Большинство из нас привыкли нарезать арбуз четвертинками. Такие треугольники удобно кушать. А чтобы их сделать на вашей кухне, поделите арбуз на 4 части и нарежьте ломтиками.

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Арбузные палочки

Чтобы сделать такие палочки, не требуется специальной формы для нарезки. Разрежьте арбуз пополам и поделите его на квадраты, как на фото.

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Дольки

Чтобы создать такие арбузные дольки, нужно срезать верхушку и дно, после чего разделить арбуз на треугольники как торт.

Способ без кожуры

Срезать кожуру арбуза очень удобно, ведь так вы сможете сполна насладиться фруктом и не переживать, куда деть его несьедобные остатки. Серединку можно нарезать треугольниками, квадратами или другими формами. Если кусочки маленькие, можете закрепить их на зубочистки, так будет удобнее есть.

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Арбузные фигурки

Арбуз можно нарезать интересными формами с помощью специальных трафаретов. Такие замечательные звезды, сердечки и елки вы легко сможете повторить дома.

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Шарики

Ложка для мороженого поможет вам креативно нарезать арбуз для гостей. Разрежьте пополам фрукт и проведите ложкой так, как с мороженым. У вас получатся идеальные шарики, которые можно поместить в кожуру вместо тарелки.

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Выберите серединку ложкой для мороженого / Фото Pinterest

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