7 оригинальных способов нарезки арбуза, которые удивят ваших гостей

Пожалуй, не найдется вкуснее летнего лакомства, чем арбуз. Сочный плод лучше пробовать в августе, когда он достигает пика созревания, сообщает 24 Канал.

Так как сезон арбузов уже близко, есть разные идеи и интересные способы нарезки арбуза, которые вы сможете легко повторить дома.

Классический способ

Большинство из нас привыкли нарезать арбуз четвертинками. Такие треугольники удобно кушать. А чтобы их сделать на вашей кухне, поделите арбуз на 4 части и нарежьте ломтиками.

Арбузные палочки

Чтобы сделать такие палочки, не требуется специальной формы для нарезки. Разрежьте арбуз пополам и поделите его на квадраты, как на фото.

Дольки

Чтобы создать такие арбузные дольки, нужно срезать верхушку и дно, после чего разделить арбуз на треугольники как торт.

Способ без кожуры

Срезать кожуру арбуза очень удобно, ведь так вы сможете сполна насладиться фруктом и не переживать, куда деть его несьедобные остатки. Серединку можно нарезать треугольниками, квадратами или другими формами. Если кусочки маленькие, можете закрепить их на зубочистки, так будет удобнее есть.

Арбузные фигурки

Арбуз можно нарезать интересными формами с помощью специальных трафаретов. Такие замечательные звезды, сердечки и елки вы легко сможете повторить дома.

Шарики

Ложка для мороженого поможет вам креативно нарезать арбуз для гостей. Разрежьте пополам фрукт и проведите ложкой так, как с мороженым. У вас получатся идеальные шарики, которые можно поместить в кожуру вместо тарелки.