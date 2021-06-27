Появились первые характеристики нового Kia Sportage

В сети обнародовали первые характеристики кроссовера пятого поколения, сообщает АвтоПортал.

Их озвучили в ходе закрытой презентации нового Спортейджа в Южной Кореи, то есть касаются спецификации внутреннего рынка. Как сообщил YouTube-канал Dodo Tube, кроссовер получил два агрегата – 1.6 турбо на 180 сил и гибридная установка мощностью 230 л.с., которая базируется на том же 1,6-литровом моторе.

Есть кое-какие данные и по экранам салона: сообщается, что и цифровая приборка, и тачскрин мультимедиа имеют диагональ 12,3 дюйма каждый.

Также сайт сделал несколько скриншотов из видео Dodo Tube, которые позволяют оценить новинку вживую (с разных сторон, как снаружи, так и внутри).

С точки зрения дизайна Kia Sportage 2022 близок к последнему Соренто и радикально отличается от предшественника, а вот технически он является родным братом нового Hyundai Tucson. От последнего новый Киа унаследовал не только шасси, но и моторную гамму.

В Южной Корее продажи Kia Sportage 2022 стартуют 20 июля. До других рынков новинка доберется несколько позже.