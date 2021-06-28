Серьезный звоночек: что не так с рынком земли, который запустят в Украине

Уже через несколько дней в Украине закончит действовать мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. С 1 июля физические лица (только граждане Украины) смогут официально купить либо продать землю.

Власть уверяет, что открытие рынка земли уничтожит различные схемы и теневую продажу земельных участков. Однако в новом земельном законодательстве есть и немало спорных моментов, которые могут серьезно повлиять на, казалось, благие намерения либерализации рынка земли (и не в лучшую сторону).

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