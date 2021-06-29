Вместительный гардероб в маленькой спальне: идеи для поддержания порядка

Гардероб в спальне – это специально оснащена секция, отведенная под хранение одежды, обуви и аксессуаров. Современные системы хранения позволяют сделать эти помещения функциональными и максимально вместительными. Держатели для одежды, выдвижные ящики, полки и корзины помогут обустроить гардероб даже в маленькой спальне, сообщает 24 Канал.

Основное преимущество гардеробной – эргономичность и удобство использования. Предметы повседневного спроса размещаются здесь на расстоянии вытянутой руки. Сезонная одежда может находиться в отдельных секциях. Вещи, которыми вы пользуетесь периодически, расположатся в закрытых ящиках или антресолях. Кроме того, в гардеробную легко встроить гладильную доску, что еще больше повысит функциональность зоны

Почему гардероб, а не шкаф

При рациональном подходе, оснащение гардероба может обойтись дешевле, чем покупка встроенных шкафов. К тому же обустраивать это помещение можно постепенно. На первом этапе откажитесь от стационарной стены и не устанавливайте двери. Чтобы отделить гардеробную, воспользуйтесь плотной шторой на потолочном карнизе. Этот прием позволит сохранить естественную вентиляцию, а текстиль добавит уюта.

Эксперты утверждают, что гардеробная экономит место, что особенно важно для и без того маленьких спален. Правильно подобранная система позволит избежать массивных комодов, старомодных стенок с нефункциональными отделами и неудобными стойками для вешалок.

Гардеробная изготавливается индивидуально. Вы точно рассчитаете ее площадь и количество необходимых отделов, что трудно учесть, покупая готовый шкаф.

Идеи для оформления гардеробных

За перегородкой или ширмой

Открытая гардеробная

Гардеробная в углу

Гардеробная позади кровати