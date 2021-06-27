Кандидаты в канцлеры Германии высказались относительно членства Украины в ЕС

Кандидаты в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным приобретение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО, сообщает Укринформ.

Об этом они заявили в эфире телеканала ARD, отвечая на вопросы в видеоформате от Президента Украины Владимира Зеленского, не считает Германия, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины, или "не устала Европа так долго прятаться" от вопроса о членстве Украины в ЕС и в НАТО и не надо уже перейти к конкретным шагам.

"Надо быть честными и реалистичными", — заявил Шольц, отметив, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции Западных Балкан, что займет много лет. К тому же сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов, сказал он. С Украиной сейчас, по мнению кандидата-эсдека, надо установить отношения тесного партнерства. Что касается перспективы членства в НАТО, то "вопрос не стоит" сейчас на повестке дня, заявил Шольц.

Лашет соглашается, что "членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая". Он обратил внимание на то, что в таком случае должны действовать одинаковые законы как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины, что в ближайшей перспективе не представляется возможным.

"Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую большую страну, как Украина ... теоретически -"да", но в реальности -"нет" , - добавил Лашет.

Он подчеркнул, что Берлин все делает для поддержки Украины. В частности, Германия вместе с Францией делает все с точки зрения обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Лашет. При этом он назвал "неправильным" рассматривать возможность поставки оружия Украиной, ведь "это дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата, Минского процесса", поскольку в таком случае Германия, мол, становится участником конфликта.

Об оружии высказалась и кандидат в канцлеры ФРГ, лидер "Зеленых" Анналена Бербок, снова отметила, что Германия предоставить Украине ненаступальное вооружения. Также Бербок заявила о необходимости усилить миссию ОБСЕ на востоке и добавила, что Германия может помочь минимум в разминировании. На вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО она не ответила.

Как сообщалось, выборы в Бундестаг запланированы на 26 сентября. Реальные шансы возглавить будущее правительство ФРГ является в Армина Лашета, Олафа Шольца и Анналены Бербок.