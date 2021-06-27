В этот день впервые зажглась знаменитая звезда Мерседеса

27 июня 1909 года фирма Daimler зарегистрировала новую эмблему для своих автомобилей, выполненную в виде трехлучевой звезды, сообщает Автоцентр.

В этот день 112 лет назад впервые появилась знаменитая эмблема компании Daimler Motoren Gesellschaft – трехлучевая звезда, которая и сегодня украшает все автомобили марки Mercedes-Benz.

Идея трехлучевой звезды как фирменного знака зародилась у «отца автомобиля» Готтлиба Даймлера задолго до появления самого первого образца его автомобиля. Известно, что еще в 1872 году он изобразил ее на почтовой открытке, адресованной своей супруге. И там он написал, что придет время, когда эта звезда будет символом огромного завода по производству самоходных транспортных средств.

Почему звезда имела три луча? Дело в том, что Даймлер смотрел на перспективу развития механического транспорта широко. И уже тогда считал, что его двигатели внутреннего сгорания будут использоваться во всех трех стихиях: на суше, на воде и в воздухе.

Первоначально трехлучевая звезда была зарегистрирована как торговая марка, а уже на следующий год ее изображение появилось на верхних бачках радиаторов. В 1916 году ее заключили в круг, верхняя часть которого украшали четыре крохотные трехлучевые звездочки, а нижнюю – крупные буквы MERCEDES.

В 1926 году фирма Daimler объединилась с фирмой, основанной другим «отцом автомобиля» – Карлом Бенцем. Новая компания получила название Daimler-Benz, а ее автомобили – соответственно марку Mercedes-Benz.

Изображение трехлучевой звезды на эмблеме автомобилей сохранилось. Однако ее обрамление стало другим. В верхней части вместо звездочек поместили лавровый венок – мотив, заимствованный у эмблемы фирмы Benz, хотя и сильно переработанный. И конечно же, в нижней части вместо надписи Mercedes появилась другая – Mercedes-Benz.

Нужно сказать, что в те годы были весьма популярны различные декоративные фигурки, которые монтировались на верху радиаторов. Не минула участь сия и автомобили Mercedes-Benz. На пробках радиаторов – и легковых моделей, и коммерческих машин – красовалась хромированная трехлучевая звезда, заключенная в тонкое кольцо.

При этом на грузовиках и автобусах имелась и еще одна трехлучевая звезда: большая хромированная, размещенная прямо по центру радиатора. А позже, когда появились дизельные грузовики снизу к ней добавилась еще и надпись Diesel.