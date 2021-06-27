У русских и террористов будут забирать незаконно купленную землю

Министерство агрополитики и продовольствия намерено конфисковать землю, купленную на аукционах гражданами России и представителями террористических "Л/ДНР, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава ведомства Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Дом".

"В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это мониторить. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю" , — сказал Высоцкий.

Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, которые живут на нашей территории — украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги. Это надо будет всё легализировать. Нельзя покупать за наличку. А если оплатили всё официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли" , — сообщил замминистра.

Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предвидятся. Но за счёт открытых реестров, такие факты могут отслеживать не только правоохранители, но и сами украинцы.

"Это предвидится. Мы будем следить. Более того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помогать. Если кто-то увидел, что где-то там нарушение, что-то не так, можно сразу обратиться" , — сообщил замминистра.

Напомним, Верховная Рада 31 марта 2020 года во втором чтении приняла закон №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 000 гектаров земли.