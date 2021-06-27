Формула-1: результаты Гран-при Австрии

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии Формулы-1, сообщает УНИАН.

В борьбе за первое место нидерландский гонщик вновь опередил действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. В тройке также финишировал еще один представитель "Мерседес" Вальттери Боттас. А четвертым стал пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Напомним, что в минувшее воскресенье на соревнованиях во Франции Макс также финишировал первым, а Хэмилтон занял второе место.

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