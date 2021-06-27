В Стамбуле газом разогнали гей-прайд (видео)

Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов, в этом году парад запретили из-за коронавируса, сообщает Корреспондент.

Турецкая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая собралась на гей-прайд в центре Стамбула, пишет Reuters.

Около 20 человек, включая фотожурналиста, были задержаны.

Власти Турции в течение последних лет неоднократно запрещали проведение прайдов. До этого тысячи человек участвовали в параде. В этом году парад запретили из-за коронавируса.

Турция уже давно является кандидатом на вступление в Европейский Союз, однако процесс ее вступления годами тянется на фоне напряженности по различным вопросам, включая прав человека.

В четверг большинство лидеров Европейского Союза пообещали продолжать борьбу с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в совместном письме на фоне противостояния с Венгрией, парламент которой на прошлой неделе одобрил законопроект, запрещающий распространение в школах материалов, считающихся пропагандой гомосексуализма или смены пола.

Напомним, что в Киеве группа ультраправой молодежи сорвала закрытый пресс-показ документального ЛГБТ-фильма Будьмо Гей.