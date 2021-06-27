Супруга Байдена вышла в свет в платье от Dolce & Gabbana

Супруга американского лидера выбрала наряд в технике пэчворк из коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2021, сообщает Корреспондент.

Первая леди США Джилл Байден появилась на мероприятии в Белом доме в ярком образе от Dolce & Gabbana, пишет Checkthetag.

Супруга американского лидера выбрала наряд в технике пэчворк из коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2021. Образ был представлен на подиуме во время показа модного бренда. Платье-карандаш с цветочным принтом, стоимостью 2600 долларов, первая леди дополнила лодочками от Valentino.

EPA

Напомним, что жена американского лидера Джо Байдена Джилл 1 апреля разыграла членов пресс-пула и сотрудников администрации, притворившись стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон.