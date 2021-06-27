Экспорт украинских товаров в Евросоюз увеличился

За последние пять лет экспорт украинских товаров в Европейский Союз увеличился на 60%, а уже в этом году экспорт в страны ЕС может достичь 20 млрд евро, сообщает УНИАН.

Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook﻿.

По его словам, Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины, потому что более 40% всей торговли идет именно со странами ЕС.