7 советов от дизайнеров, которые помогут расширить пространство комнаты

Вы можете жаловаться на нехватку места, когда обустраиваете маленькую комнату, но есть несколько преимуществ: маленькие помещения проще украсить их легче содержать в чистоте и проще организовать. Эти простые советы помогут вам сделать маленькую комнату больше, сообщает 24 Канал.

Небольшое пространство распространенная проблема для современных помещений, поэтому вам эта информация точно пригодится. Эти простые советы помогут создать уютную, стильную, а главное – комфортную комнату.

1. Избавьтесь от беспорядка

Нет ничего, что заставляет небольшое пространство чувствовать себя теснее, чем большое количество вещей. Если вещи аккуратно упорядочены, то комната сразу станет просторнее и уютнее.

2. Мягкие, светлые оттенки

Темные и теплые цвета делают пространство уютным и интимным, светлые, холодные цвета делают пространство открытым и воздушным. Для оптимального эффекта выберите мягкие синие и зеленые тона.

3. Освещение

Любая комната будет выглядеть больше, если она будет хорошо освещена. Естественным светом, или искусственным освещением – не имеет значения. Избавьтесь темных штор, добавьте больше ламп.

4. Используйте стекло

Используя материалы, которые пропускают свет и кажутся незаметными. Например, в крохотной ванной комнате избавьтесь непрозрачной стеклянной душевой кабины. Лучше заменить ее на прозрачную перегородку, так ванна будет выглядеть больше.

5. Добавьте светоотражающие поверхности

Используйте большое зеркало в рамке на стене, или поставьте большое зеркало в рамке у стены. Вы получите такой же эффект увеличения комнаты, как зеркальная стена, но при этом добавите стиля вашем помещению. Накройте журнальный столик или приставной столик кусочком скошенного зеркала с тарелки.

6. Габариты мебели

Используйте несколько крупных и простых предметов интерьера вместо мелких, которые делают небольшое пространство беспорядочным. В открытом пространстве с более габаритными мебелью комната будет выглядеть более спокойной и комфортной.

7. Используйте воздушные и легкие ткани

Прозрачные ткани пропускают свет через окна. Если вы хотите чего-то другого, кроме однотонных цветов, то можете использовать принт с простыми полосками – лаконично и стильно.