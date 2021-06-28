28 июня: какой сегодня праздник, приметы и именинники

28 июня в мире отмечаются Международный день пирсинга, День числа Тау, Международный день социального бизнеса, сообщает УНИАН.

В Украине - День Конституции, в США - День логистики, День боевой операции "Красные крылья", День страхования, День Поль Баньяна, Счастливый день сердечных объятий, День клавиши CAPS LOCK, День тапиоки, День "Пожалуйста, возьми детей на работу", День штата Аляска, во Вьетнаме - День семьи, в Казахстане - День работников средств массовой информации, в Польше - День памяти Познанского июня 1956 года, в Перу - День севиче.

Памятные даты 28 июня, годовщины и события

В 1635 году французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.

В 1644 году актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

В 1904 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: норвежское пассажирское судно "Нордж" разбилось на рифах близ острова Роколл. Трагедия унесла жизни 635 человек.

В 1919 году в этот день был подписан Версальский мирный договор, положивший конец Первой мировой войне.

Символично, что в этот же день 1919 года была Образована Лига наций, на смену которой в 1945 году учредили ООН.

В 1997 году за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек.

Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование - и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 июня чтит память мученика Вита Римского. Другие названия праздника - "Вит", "Амос", "День Фита и Амоса", "Скотный заступник". Большинство примет этого дня связаны с урожаем злаков. Еще 28 июня – начало Петрова поста. Он длится 14 дней - до 11 июля включительно. В этот период рекомендуется придерживаться особых норм не только в питании, но и в поведении.

Что сегодня нельзя делать

В делах этот день неудачный - лучше не предпринимать ничего важного. Нельзя отказывать в милосердии и помощи нуждающимся. Нельзя ссориться, сквернословить. Сны в этот день вещие.

Приметы на 28 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман - к дождливым дням;

- громко стрекочут кузнечики - к ненастью;

- много мух – к хорошему урожаю гречихи;

- много комаров – к плохой погоде на несколько дней.

Именины 28 июня

Именины у Григория, Кассиана, Модеста, Ефрема, Августина и Лазаря.