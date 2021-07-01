Магнитные бури в июле 2021: специалисты назвали самые опасные даты
Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Многие люди в дни бури чувствуют слабость и недомогание. Больше всего влиянию солнечной активности подвержены метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины, сообщает УНИАН.
Когда в июле ожидаются магнитные бури
По прогнозу специалистов солнечной лаборатории ФИАН, в июле ожидаются две магнитные бури. Первый всплеск будет в воскресенье 4 июля, второй - в понедельник и вторник 12 и 13 июля. Магнитные всплески будут средней силы, однако могут повлиять на метеозависимых людей.
Влияние магнитной бури на здоровье
В период магнитной бури могут возникать головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, тошнота, слабость, сонливость, скачки артериального давления, обострение хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы защититься от негативного влияния солнечных всплесков, за несколько дней до опасной даты стоит придерживаться правил здорового образа жизни.
- Исключите из рациона жирную, мучную, сладкую пищу, а также алкоголь и кофе. Не следует и курить в этот период.
- Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.
- Принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь не нервничать.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.