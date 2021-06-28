Модно или полезно: стоит ли переходить на растительное молоко

Нас окружает огромное количество трендовых продуктов. Какие из них дань моде, а какие действительно полезны для нашего организма – всегда нужно изучать и разделять. Последнее время очень популярно растительное молоко - гречневое, овсяное, миндальное, кокосовое, соевое, сообщает РБК-Украина.

Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала в своем Instagram, действительно ли оно намного полезнее коровьего и стоит ли полностью перейти на подобные виды молока.

Польза в таком продукте действительно есть: за счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды "немолочного молока" полезны для кожи и ногтей. Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок в соевом молоке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот. В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента. Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах. Конечно, обычное молоко можно заменить растительным.

Но: такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом. Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%. Орехи – один из сильнейших аллергенов. Так что потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.

Важно: всегда читайте состав, поскольку подобные продукты часто называют "молоком", а в итоге это оказывается просто сладкий "молочный напиток". В составе встречаются пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Но главное, производители часто добавляют сахар.