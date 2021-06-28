Погода на 28 июня: грозы и сильный ветер

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине 28 июня обещает быть по-настоящему летней и жаркой, одновременно с этим в некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Так, согласно прогнозам, максимальная температура воздуха в Украине составит +30 градусов. В то же время солнечная погода﻿ будет только в западных и южных областях страны, остальным повезет не так сильно.

На западе Украине синоптики обещают, что температура воздуха составит примерно +26 градусов, на Закарпатье +29 градусов. Осадков не ожидается.

На юге страны будет жарко и без осадков, только в Крыму возможны осадки. Температура будет достигать +30 градусов.

На востоке и в центре Украины будут грозы. В Донецкой и Луганской области температура будет колебаться от +28 до +30.

Жителей столицы также ждут дожди, температура может достигнуть +26 градусов.