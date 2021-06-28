Москва усиливает карантинные ограничения

С понедельника, 28 июня, Москва снова усиливает карантин. Кафе и рестораны в российской столице должны принимать только тех посетителей, у которых есть QR-коды, подтверждающие наличие "защиты от коронавируса, сообщает Страна.ua.

QR-коды, позволяющие посещать заведения общепита, будут выдавать москвичам, привитым от коронавируса, переболевшим Cоvid-19 в течение полугода или имеющим отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

В рамках ужесточения карантина организации Москвы с сегодняшнего дня должны перевести 30% сотрудников (без учета привитых) на удаленную работу. Также переводу на удаленную работу подлежат все сотрудники старше 65 и люди с хроническими болезнями.



