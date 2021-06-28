В Китае создали офис среди гор
Пандемия COVID-19 сделала удаленную работу повседневностью. Работники почувствовали вкус рабочего процесса в невероятных локациях, сообщает 24 Канал.
Новое место работы для себя создала команда фирмы дизайна интерьеров JCD.
Общая площадь проекта составляет 200 квадратных метров. Здание расположено в живописной сельской местности, что дарит прекрасные виды.
По мнению команды, удаленность от города никоим образом не повлияет на амбиции компании. Наоборот, благодаря покою и вдохновенной среде работники смогут работать более творчески и продуктивно.
Компания реорганизовала двухэтажный дом, уменьшив расстояние между различными пространствами и добавив каждому из них функциональности. Первый этаж предназначен для встреч и творческих демонстраций, в то время как основной рабочий процесс будет происходить на втором этаже.
Также работникам выделили комнату отдыха, где они могут погрузиться в размышления или вздремнуть.