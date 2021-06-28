Стало известно, сколько Пенсионный фонд недополучил за годы оккупации ОРДЛО
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей с августа 2014 по май 2021-го составили 141 млрд грн, сообщает Деловая столица.
По ее словам, расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-му составляет почти 900 млрд грн. Но, указывает Лазебная, министерство не знает,
"живы ли те люди, где они, кто они".
"Вот это то, что я говорила, что было до войны 1 278 тыс. пенсионеров в Донецкой и Луганской областях. Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 млрд грн. Это потери государства. И человеческие, и экономические", — отметила глава Минсоцполитики.