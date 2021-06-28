Стало известно, сколько Пенсионный фонд недополучил за годы оккупации ОРДЛО

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей с августа 2014 по май 2021-го составили 141 млрд грн, сообщает Деловая столица.

По ее словам, расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-му составляет почти 900 млрд грн. Но, указывает Лазебная, министерство не знает, "живы ли те люди, где они, кто они".