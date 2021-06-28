В Черкасской области от удара молнии погибли люди

В Черкасской области в результате удара молнии погибли два человека. Еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации, сообщает Интерфакс-Украина.

Около 18:00 воскресенья поступил вызов, что в с.Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи.

"Как выяснилось, все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под дерево" , - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний мужчина и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики после оказания неотложной помощи госпитализировали с электротравми после поражения молнией. Женщина находится в сознании.