США поздравили Украину с Днем Конституции

Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что принятая ровно 25 лет назад Конституция Украины стала ключевой вехой в развитии страны в качестве демократического и независимого государства, сообщает Сегодня.

"Тогда как Украина продолжает следовать этому пути, Соединенные Штаты выступают надежным партнером и поддерживают ее в противостоянии российской агрессии и в реализации программы реформ", – заявила Квин.

Дипломат заверила, что США продолжат сотрудничать с Украиной "для достижения ее евроатлантических устремлений и построения безопасного, демократического и процветающего будущего".

Напомним, что Конституция Украины была принята вторым созывом Верховной Рады 28 июня 1996 года.