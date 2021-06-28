Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед игрой 1/8 финала Евро со Швецией, которая состоится во вторник в Глазго, заявил, что его команда уже выполнила задачу на турнир, а потому психологически может чувствовать себя раскрепощенной. Любой следующий успех, если он будет, стоит воспринимать как бонус, считает он, сообщает Сегодня.

"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил", – сказал Шеченко

"Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас" , – добавил он

Напомним, что из представителей группы С на Евро-2020 продолжает выступление лишь сборная Украины. Ранее Нидерланды проиграли в 1/8 финала Чехии 0:2, и теперь их тренеру Франку де Буру грозит отставка.