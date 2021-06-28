Во Львове создадут Центр быстрого реагирования полиции

Во Львовской области продолжается реализация проекта - Создание системы быстрого реагирования на преступления и другие события во Львове.

Об этом сообщает Львовская обладминистрация.

Одной из мер проекта является строительство административного Центра быстрого реагирования полиции на ул. Стрыйской.

В Центре будут работать опытные сотрудники со знанием иностранных языков. Он будет обеспечивать координацию действий с аварийно-спасательными службами и организациями, а также своевременно оказывать необходимую помощь.