Британия запретила бирже Binance торговать криптовалютой

Британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютой, и предупредил, что деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет иметь незаконный характер, сообщает Экономическая правда.

"Решение Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA) - один из важнейших шагов, предпринятых регуляторами мира против Binance. Биржа к вечеру среды должна подтвердить, что выполнила требования регулятора", - пишет издание.

"Binance Markets Limited не имеет права заниматься любой регулируемой деятельностью в Британии", - заявили в FCA.

"Ни одна другая организация Binance Group не имеет никакой формы разрешения, регистрации или лицензии на осуществление регулируемой деятельности в Британии", - добавили в ведомстве.

Регулятор обязал Binance до среды сообщить на своем веб-сайте и в социальных сетях, что Binance Markets не имеет права осуществлять деятельность в Британии. Она также должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом FCA до 2 июля.

"Binance заявил, что для сотрудничества с регуляторными органами нужен общий подход, и очень серьезно относится к своим обязательствам. Там добавили, что сообщение FCA "не имеет прямого влияния на услуги, предоставляемые на Binance.com", поскольку Binance Markets Limited является отдельной организацией", - говорится в сообщении.