Зеленский вносит в ВР как неотложный законопроект о большом гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный... И докладывать будет законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента первый президент Украины Леонид Кравчук", - заявил президент, выступая на торжественном заседании Рады по случаю Дня Конституции Украины.