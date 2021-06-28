Зеленский вносит в ВР как неотложный законопроект о большом гербе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный... И докладывать будет законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента первый президент Украины Леонид Кравчук",- заявил президент, выступая на торжественном заседании Рады по случаю Дня Конституции Украины.
Он также поблагодарил депутатов
"всех партий и фракций" за работу, выразил благодарность депутатам Рады второго созыва.