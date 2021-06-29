Оля Полякова показала фото откровенной фотосессии

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии с отдыха, сообщает УНИАН.

Так, звезда предстала в кадре в красном раздельном купальнике, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Также она надела солнцезащитные очки и бейсболку. При этом Полякова не обошлась без фото в пикантных позах.

"На улице и так жарко, а она ещё подогревает", "Невероятно красивая женщина", "Афродита", "Очень горячо", "Все фото яркие" , - пишут поклонники в комментариях.