Оля Полякова показала фото откровенной фотосессии

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии с отдыха, сообщает УНИАН.

Так, звезда предстала в кадре в красном раздельном купальнике, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Также она надела солнцезащитные очки и бейсболку. При этом Полякова не обошлась без фото в пикантных позах.

"На улице и так жарко, а она ещё подогревает", "Невероятно красивая женщина", "Афродита", "Очень горячо", "Все фото яркие", - пишут поклонники в комментариях.

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фото / instagram.com/polyakovamusic/

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