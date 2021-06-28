Нардеп от партии "СН" хочет создать межфракционное объединение

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал нардеп.