Нардеп от партии "СН" хочет создать межфракционное объединение

Нардеп от партии "СН" хочет создать межфракционное объединение

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал нардеп.

При этом он отметил, что уже давно, после посещения курса по институционализму в Счетной палате Польши, убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

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