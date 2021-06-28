8 кулинарных секретов, которые пригодятся каждому

Поесть вкусно – любым наверное мы все. А вот готовить – не очень. Но просмотрев глянцевые журналы процесс приготовления выглядит нарядным и простым мероприятием. В реальности, приготовления пищи может стать настоящим адом и измотать нервы, сообщает 24 Канал.

Поэтому для тех, кто решил покорить кухню мы подобрали полезные советы. Уверены, о некоторых лайфхаках вы наверняка не знали и они вам точно пригодятся.

Натереть мягкий сыр можно легко

Если нужно натереть мягкий сыр, сначала его подморозьте. Пол часа в морозилке – и проблема прилипания к тёрке сыра будет решена. Мягкий сыр станет твердым и его легко можно потереть.

Испечь кексы без формочек

Хочется кексов, а формочек нет? Выход есть. Используйте пергаментную бумагу. Кексы, приготовленные таким способом, отличаются индивидуальным "дизайном".

Удалить семена без проблем

Ложка для мороженого, а такая есть почти у всех, быстро удалит семян из кабачка, баклажана или огурца.

Приготовить мягкое мясо

Не солите когда попало. Соль станет причиной преждевременного выделения сока. Посолите в конце. В идеале – прямо в тарелке.

Если закончился майонез

Если майонез закончился – не паникуйте. Если есть сметана, добавьте в нее желток яйца и горчицу. Такой майонез точно будет не хуже купленного.

Сварить вкусную молочную кашу

А вы не знали, что рис, перловка, овес и другие – очень долго разбухают в молоке. Намереваясь сварить молочную кашу, доведите крупы до полуготовности в воде и только потом добавьте молоко.

Придать блюду пикантности

Чеснок вам в этом поможет. Но добавлять чеснок в блюдо совсем не обязательно. Просто протрите тарелку разрезанным зубчиком чеснока перед тем, как положить на нее блюдо.

Разрезать яйцо без крошек

Проблема рассыпания желтка при резке яйца легко решается, если смочить нож в холодной воде. Теперь дольки и кубики будут аккуратными.