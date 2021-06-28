Зеленский сообщил, что ждет из Швеции оригинал Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде по случаю 25-летия принятия основного закона, заявил, что ждет из Швеции оригинал Конституции.

Об этом сообщает Андрей Павловский.﻿

Так, по словам Зеленского, "за 311 лет Конституция Филиппа Орлика не была дома и это нужно исправить. Поэтому со Швецией договорились, что ее вместе с булавой гетьмана передадут в Софиевский собор, чтобы все украинцы могли ее увидеть".