Зеленский сообщил, что ждет из Швеции оригинал Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде по случаю 25-летия принятия основного закона, заявил, что ждет из Швеции оригинал Конституции.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Так, по словам Зеленского,
"за 311 лет Конституция Филиппа Орлика не была дома и это нужно исправить. Поэтому со Швецией договорились, что ее вместе с булавой гетьмана передадут в Софиевский собор, чтобы все украинцы могли ее увидеть".
В то же время, авторы документа - первый Генпрокурор Украины Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара - скептически отнеслись к речи президента. Они встали в футболках
"Зе - убийца Конституции".