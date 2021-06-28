В Индии пытаются словить слона, убившего 16 человек

В индийском штате Джаркханд отвергнутый стадом слон за два месяца убил 16 человек, сообщает Корреспондент.

Серия нападений слона произошла в мае и июне. Последнее нападение случилось 22 июня, когда слон убил пожилую пару, вышедшую на улицу деревни незадолго до рассвета.

При этом сообщается, что животное не вламывалось в дома, а атаковало только тех, кто подходил к нему слишком близко или оказывался на его пути.

Офицер местной лесной службы Сатиш Чандра Рай заявил, что на людей нападает взрослый слон, которому 15-16 лет.

Поймать слона пока не удалось, однако лесничие установили, что он преследует свое стадо, надеясь воссоединиться с ним.