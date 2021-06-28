В "ДНР" работодатели предлагают зарплату в $100 за месяц

В оккупированном Донецке городской центр занятости провел ярмарку вакансий, во время которой большинство работодателей предлагали зарплаты в $100 за месяц, сообщает Depo.ua.

Кроме того, работодателей было явно больше, чем претендентов.

Жители "ДНР" не хотят работать за копейки, а других вакансий и не было. Те, кто хочет действительно достойную зарплату, которая обеспечит хотя бы средний уровень жизни, едут работать за пределы "ДНР".

Большинство вакансий, предлагаемых на ярмарке, были с минимальной зарплатой в 7461 рубль - около ста долларов. Средняя же зарплата по вакансиям, как рассказала заместитель директора "республиканского" центра занятости Тамара Цурикова, составляет чуть более 11 тыс. рублей - это чуть больше 150 долларов.

Цурикова также добавила, что это - "голая" ставка. На предприятиях есть системы надбавок, сотрудники могут рассчитывать на получение премий.