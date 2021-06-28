Глава правительства Швеции объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Левен в понедельник, 28 июня, объявил об отставке, сообщает Корреспондент.

"Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра. Спикер попытается сформировать новое правительство", - сказал он.

На прошлой неделе шведский парламент впервые в истории объявил вотум недоверия премьеру.

С такой инициативой отдельно выступили Левая партия и крайне правые Шведские демократы. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.