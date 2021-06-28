В аэропорту Харькова задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске за убийство, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ произошло срабатывание базы данных международной организации уголовной полиции Интерпол.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскиваются за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия" , - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужба Украины.

Россиянина передали Нацполиции и проинформировали о его задержании Укрбюро Интерпола в Киеве.