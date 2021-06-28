Лучшие и худшие б/у авто из Европы – рейтинг

Немецкий автомобильный журнал AutoBild опубликовал список лучших и худших моделей компакт-класса с пробегом, оставленный на основе данных организации TÜV, сообщает Автоцентр.

Автомобили С-класса занимают второе место в рейтинге популярности после кроссоверов и внедорожников. К тому же, украинцы часто обращают внимание на покупку таких б/у машин из Европы.

Интересно, что бестселлер среди компактов – VW Golf – оказался далеко не лучшим в отчете TÜV. По данным организации, лидер рынка лишь немного превосходит средний балл (процент брака у автомобилей в возрасте от двух до трех лет). Уже в первые годы эксплуатации замечены проблемы с тормозной системой. У некоторых автомобилей седьмого поколения наблюдаются потери масла в двигателе и коробке передач.

По мнению экспертов TÜV, лучший кандидат для покупки на вторичном рынке – Hyundai i30. По количеству регистраций он, конечно, не может конкурировать с VW Golf, но, как показали тесты, технически превосходит его по всем параметрам. Более того, i30 смог вытеснить лидировавшего несколько лет подряд Mercedes A-Class, хотя и с мизерным превосходством всего в 0,1%.

Первый общий осмотр без каких-либо дефектов прошли 96,1% протестированных i30, тогда как Mercedes A-Class – 96%, что и позволило компакту из Штутгарта закрепиться на второй позиции. Единственная проблема, с которой могут столкнуться покупатели подержанного A-Class – тормозные диски, но необходимость в их замене возникает крайне редко.

На третьем месте VW Beetle. У него после 2-3 лет эксплуатации возникают проблемы с утечкой масла. Тогда как тормоза, рулевое управление, подвеска и выхлопная система работают идеально.

Далее следует Audi A3, вышедший на рынок в 2012 году. Построенный на одной платформе с VW Golf седьмого поколения, он разделил с ним и проблемы с тормозными дисками. Плюс к этому эксперты обнаружили посторонние звуки в шасси.

Замыкает пятерку лучших подержанных компактных моделей Volvo V40, выпускавшийся до 2019 года. У самого маленького «шведа» было обнаружено меньше дефектов, чем в среднем по сегменту. Со стороны безопасности у него просто нет слабых мест. Единственная техническая проблема – утечка масла, которая возникала на первых годах эксплуатации.

ТОП-5 худших подержанных автомобилей компакт-класса 2021 года возглавил Dacia Logan второго поколения. До трех лет у него возникают проблемы с фарами, задней светотехникой и тормозами. Также отмечена утечка масла в двигателе.

Второй худший компакт – Ford Focus. У представителей третьего поколения модели (2011-2018 годы) эксперты отметили утечку масла. Также нарекания вызвала оптика.

Далее – Seat Leon 5F (производится с 2012 года). Уже в «молодом возрасте» у самой продаваемой модели испанской марки замечены дефекты подвески и утечка масла.

Четвертым назван Honda Civic. К слабым местам молодого Civic (9 поколение, 2011-2017 годы) можно отнести тормозные диски.

Пятым худшим компактом 2021 года стал Peugeot 308. Уже при первом осмотре отмечают потерю масла, которая с годами только увеличивается. Плюс к этому – изношенные тормозные диски и проблемы с освещением уже в первые 2-3 года.