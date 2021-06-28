Ксения Мишина и Александр Эллерт сделали парные татуировки

Звездная пара из "Холостячки" в конце концов сделала парные татуировки. Ксения Мишина и Александр Эллерт набили крошечные сердца разных цветов. У актрисы – красное, а у юмориста – зеленое, сообщает 24 Канал.

Победитель "Холостячки" подводил Ксению Мишину на парные татуировки еще во время съемок реалити-шоу, когда претендентов на ее сердце осталось трое. Тогда красавица отказала Александру Эллерту, заявив, что решится на этот шаг в том случае, если выберет его в финале. Так, публика с нетерпением ждала тату влюбленных, отношения которых продлились после проекта.

Парные рисунки на теле участники "Холостячки" все же сделали! Они набили крошечные сердца ниже голеней. Татуировку влюбленные продемонстрировали на фоне крымских гор, где праздновали 32-летие актрисы.

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда," , – лаконично написала Ксения Мишина.

Александр Эллерт опубликовал идентичное фото в инстаграме и романтично подписал: "Забились любовью" .

Фото из инстаграма "Холостячки"

Если изображение красного сердца на ноге Ксении Мишиной является вполне логичным, то Эллерт неспроста выбрал зеленый цвет для татуировки. Сразу после победы в шоу "Холостячка" он обозначил аккаунт любимой в шапке своего инстаграм-профиля, поставив рядом смайлик зеленого сердца. Он не изменил это по сей день.