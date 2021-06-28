Зеленский поблагодарил Евросовет за принятие Соглашения о совместном авиапространстве

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркнув, что подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство, сообщает Интерфакс-Украина.

"Благодарен Европейскому совету и председательству Португалии в Совете ЕС в 2021 году за принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство" , - написал Зеленский на странице в Twitter в понедельник.