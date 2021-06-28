Бежать из Крыма меня заставили русские – шведский футболист

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон, в 2012-2014 годах выступавший за симферопольскую "Таврию", перед вторничным матчем с Украиной на Евро-2020 вспомнил, как покидал Крым семь лет назад, сообщает Сегодня.

"Бежать меня заставили скорее русские, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинцах, игроках и бывшем клубе...

Вы помните, что произошло. Есть много вопросов об этом. Это было волнительное время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни в отношении меня, жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли", – заявил футболист.

Кстати, по мнению 34-летнего Свенссона, выступающего сейчас за китайский клуб Гуанчжоу Сити, между украинской и шведской сборными есть много общего.