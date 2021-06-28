В Чернобыле удалось сфотографировать грациозное, но очень пугливое животное

В Чернобыле показали на фото грациозное животное, которое восхищает своей красотой, но при этом оно очень пугливо. Речь идет о косуле, котору также называют сарной или просто дикой козой, сообщает РБК-Украина.

"Тонконогие, грациозные, прыгучие и пугливые. Правда, боятся они хищников или непонятных и угрожающих звуков. А вот боднуть своего родственника - особенно, если ты самец и имеешь рога, это - быстро. Или поиграть в редколесье, не подозревая о зорком "глазе" фотоловушки" , - подписан яркий кадр.

Отметим, что в Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя очень вольготно. Зона отчуждения стала для них настоящим раем, после того, как человек вынужден был оставить эти места.