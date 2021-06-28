Польша начала укладку морского участка газопровода Baltic Pipe

Польская госкомпания Gaz-System заявила в понедельник, 28 июня, о начале прокладки морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря, сообщает Корреспондент.

"27 июня Castorone - одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, - начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море" , - говорится в сообщении.

Прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм.

Отмечается, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.

"Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году" , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале июня Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.