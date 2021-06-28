Зеленский в Раде вспомнил о Евро-2020

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю торжеств к 25-й годовщине принятия Конституции Украины вспомнил о футболе и сказал, что ожидает от шведских футболистов демонстрации того, как сильно Швеция любит Украину, сообщает УНИАН.

"С этой высокой трибуны я хочу поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом" , - заявил президент под аплодисменты и смех в сессионном зале.

Напомним, на прошлой неделе именно благодаря победе шведов над поляками сборная Украины смогла выйти с третьего места в своей группе в 1/8 Евро-2020, где 29 июня сыграет с той же Швецией.

"И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину" , - продолжил Владимир Зеленский.