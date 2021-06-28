В ФРГ более 50% жителей получили одну дозу вакцины

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили 44,6 млн жителей страны. Таким образом, первую прививку в стране получили 53,6% немцев, сообщает РБК-Украина.

Он также добавил, что 29,4 млн граждан, то есть 35,4%, полностью прошли курс вакцинации.