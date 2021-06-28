Меган Фокс объявила, что является бисексуалкой более 20 лет

Актриса Меган Фокс публично поддержала ЛГБТ-сообщество – она показала маникюр в цветах радужного флага и объявила себя бисексуалкой, сообщает 24 Канал.

35-летняя Меган Фокс заявила, что является представительницей ЛГБТ-сообщества. Она считает себя бисексуалкой более 20 лет. Судя по этому, еще 15-летней актриса осознала, что ей нравятся как мужчины, так и женщины.

"Буква B у LGBTQIA уже более двух десятилетий," , – красноречиво написала Меган Фокс.

Стоит объяснить, что аббревиатура ЛГБТКИ расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и интерсексуалы. Так, звезда "Трансформеров" относит себя к третьей гендерной идентичности.

Откровенное сообщение Меган Фокс довершила новыми селфи возле бассейна. Звезда позировала в серо-мятном топе на тонких бретелях и с роскошным макияжем с акцентом на глаза. В кадре знаменитость засветила маникюр в цветах радужного флага ЛГБТ-сообщества.

Добавим, Меган Фокс и раньше открыто говорила о бисексуальности. В частности в интервью мужскому журналу Esquire, которое вышло в 2009 году.