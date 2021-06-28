Разумков отреагировал на идею изменения Конституции через референдум

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим об изменении Конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу...Выносить закон в полном объеме невозможно и не отвечает закону...", - сказал Разумков.

По его словам, выносить на референдум можно только отдельные аспекты Конституции.

Разумков считает действующий Основной закон страны качественным документом.

"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязанностями. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в Конституции", - сказал спикер.

Глава парламента также "плохо относится" к идее изменения формы правления в государстве.

"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Есть много разных мнений - кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то считает, что она может быть президентско-парламентской республикой.