В КНДР заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа"

В КНДР заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа"
Фото: Википедия

Житель Пхеньяна на государственном телевидении заявил, что состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына разбивает сердца народа, сообщает Лента.Ру.

Северокорейское телевидение неожиданно показало сюжет, в котором северокореец говорит, что "вид нашего уважаемого генерального секретаря, выглядящего изможденным, разбивает сердца народа".

"Все говорят, как у них сразу навернулись слезы", — добавил он.

По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремятся использовать похудение главы страны, чтобы укрепить лояльность к нему в сложные времена.

"Пхеньян посылает сообщение, что Ким Чен Ын — лидер, который очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет. И режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худощавости", — говорят они.

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