В КНДР заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа"
Житель Пхеньяна на государственном телевидении заявил, что состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына разбивает сердца народа, сообщает Лента.Ру.
Северокорейское телевидение неожиданно показало сюжет, в котором северокореец говорит, что
"вид нашего уважаемого генерального секретаря, выглядящего изможденным, разбивает сердца народа".
"Все говорят, как у них сразу навернулись слезы", — добавил он.
По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремятся использовать похудение главы страны, чтобы укрепить лояльность к нему в сложные времена.
"Пхеньян посылает сообщение, что Ким Чен Ын — лидер, который очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет. И режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худощавости", — говорят они.