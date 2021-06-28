Киркоров отреагировал на его исключение из "черного списка"

Накануне Филиппа Киркорова, который называл Крым своим любимым местом в России, исключили из "черного списка" Минкульта. Российский певец записал обращение, в котором выразил восхищение "народной любовью украинцев, которая создала настоящее чудо, сообщает 24 Канал.

Киркорова изъяли из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Это стало поводом для нешуточной радости исполнителя.

В сети певец написал, что его переполняет чувство гордости и радости. Он поблагодарил украинских поклонников, чья любовь, по его мнению, сделала немыслимое.

"Спасибо всем поклонникам из Украины за любовь, которая ведет меня и помогает уже почти 40 лет в творческой жизни. Меня восхищает истинная народная любовь. Какие чудеса она творит," , – заявил Киркоров.

Он также сказал, что "каждый человек имеет право самостоятельно решать, что ему слушать и смотреть, а музыка и политика не могут и не должны накладываться".

Исключение его из черного списка российский певец воспринял как "соломинку дружбы", которую Украина якобы протянула России.

"Теперь в каждом доме Украины могут звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу" , – добавил исполнитель.

В конце своего обращения он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с украинскими поклонниками на живых концертах.

Филипп Киркоров регулярно посещает оккупирован Крым с гастролями и отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины. Певец даже заявлял, что "Крым - его любимое место в России".