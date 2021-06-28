Чехия потребовала от России компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году, сообщает Лента.Ру.

Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Требование о компенсации содержится в ноте, которую заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому.

В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрывам во Врбетице могли быть причастны российские спецслужбы, и объявили о высылке 18 российских дипломатов.

Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее информации, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в которой находится Врбетица.

В Великобритании Петрова и Боширова подозревали в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2014 году.