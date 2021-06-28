Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" ЕС

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство, сообщает Европейская правда.

Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против режима Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Кроме того, постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

"Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций" , - говорится в заявлении.

МИД также объявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран Европейского союза, "которые содействовали введению ограничительных мер".

"Восточное партнерство" – внешнеполитическая инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.