Меган Маркл публично от титула герцогини: документ

Меган Маркл, ставшая во второй раз мамой 4 июня, публично отказалась от титула герцогини Сассекской, полученного ею после свадьбы с принцем Гарри. Об этом свидетельствует недавно обнародованный документ, сообщает РБК-Украина.

Теперь Меган не называет себя частью британской королевской семьи.

Согласно "слитому" свидетельству о рождении Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, в графе "Мать" теперь уже экс-герцогиня значится как Рейчел Меган Маркл.

Отметим, что когда родился первенец пары Арчи Харрисон, Меган была подписана, как "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

При этом принца Гарри эти изменения не коснулись. В графе "Отец" он по-прежнему обозначен, как "Герцог Сассекский, Его Королевское Высочество".

Свидетельство о рождении Лилибет Дианы

Напомним, что дочь Гарри и Меган появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж 4 июня 2021 года.

Пара покинула Великобританию еще осенью 2019-го года. Некоторое время они прожили в Канаде, но вскоре после объявления о сложении официальных полномочий (в январе 2020-го), перебрались в США.

Там они в августе 2020-го приобрели особняк в Санта-Барбаре у российского банкира Сергея Гришина почти за 15 миллионов долларов, взяв часть суммы в ипотеку.